Abbiamo scambiato alcune battute con il collega Gianluca La Penna, giornalista e conduttore di Radiosei, emittente di riferimento dei tifosi della Lazio. Argomento principe, Matteo Cancellieri, ma anche Fazzini ed Akpa sono rientrati tra i discorsi.

Sembra in dirittura d’arrivo l’affare Cancellieri. Ad Empoli c’è molto entusiasmo verso l’arrivo del ragazzo e la domanda che nasce spontanea è: come mai la Lazio se ne vuol privare cosi?

La Lazio in quel ruolo ha al momento quattro “quasi” titolari. Ovvero Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro e il neo acquisto Isaksen. Inoltre, in rosa c’è anche Diego Gonzalez, paraguayano classe 2003 riscattato a maggio per 1 milione dopo aver contribuito, con 10 gol in 10 gare, a portare la Primavera dalla Primavera 2 alla Primavera 1. Cancellieri non avrebbe spazio e quindi credo sia giusto cerchi una soluzione dove esprimersi con più continuità.

Per lui, lo scorso anno non molti minuti giocati. Salta però all’occhio che se nella prima parte di stagione spesso trovava un po’ di luce, questa è venuta meno nella parte finale. C’è una motivazione specifica?

Credo che all’inizio Sarri abbia provato a spronarlo, provandolo in realtà spesso come punta centrale. Cancellieri però in carriera quel ruolo non l’ha mai fatto. Il mancino ex Roma, ricordiamolo deve ancora fare 22 anni, è un po’ sfortunato in tal senso. Ha sempre giocato da esterno finché non si è fatto sul serio. Poi, in serie A col Verona, in una squadra che giocava col 3-5-2 o col 3-4-2-1, di fatto non ha mai giocato nella sua posizione preferita. Tornando alla Lazio, nel finale i biancocelesti si giocavano un posto Champions e le alternative a Cancellieri davano più garanzie. Se hai Pedro in forma, gioca sempre lo spagnolo.

Come detto, in maglia biancoceleste non ha potuto esprimersi con continuità. Se però dovessi chiederti un pregio ed un difetto del ragazzo?

Il pregio secondo me è una struttura importante abbinata a grande velocità e ad una tecnica comunque di rango alto. Il difetto principale: fatica a giocare di squadra. Soprattutto nei 20 metri finali spesso sceglie la soluzione sbagliata, magari l’assist invece della conclusione e viceversa. Deve trovare fiducia, elemento che si acquisisce giocando nel proprio ruolo e con continuità. Empoli mi sembra una piazza perfetta, soprattutto perché Zanetti stima molto il ragazzo.

Tra i nomi che Sarri avrebbe messo sulla sua lista della spesa ci sarebbe ance il nostro Jacopo Fazzini. Nella capitale che si dice di questo ragazzo e dell’eventuale sviluppo di mercato?

Stando ai rumors, basati però su notizie reali che girano ormai da mesi, Fazzini sarebbe una richiesta esplicita di Sarri. Credo che il tecnico lo voglia inserire nella rosa come mezzala di qualità da utilizzare a gara in corsa. A mio avviso parliamo di un giocatore che va ancora inquadrato in termini di caratteristiche, ma come sapete benissimo ad Empoli, Sarri in questo ha pochi rivali. Aggiungo, da osservatore esterno, che se davvero Corsi chiede 20 milioni, reputo improbabile che l’affare vada in porta. Diverso sarebbe stato inserendo Akpa Akpro, ma il calciatore pare voglia solo la Ligue1.