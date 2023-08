Si aspettava di poter aver certezza sulla regolare iscrizione del Lecco al campionato di serie B per dare per fatta una doppia operazione in uscita. Diamo quindi conferma del passaggio di Duccio Degli Innocenti e Francesco Donati alla squadra lombarda. I due si allenano già da diversi giorni con la squadra blu-celeste, pronti chiaramente al rientro se le cose giudiziarie non fossero andate per il verso giusto.

Tutto invece si è incasellato e per centrocampista e difensore il futuro prossimo è scritto. Per tutti e due i ragazzi si parla assolutamente di prestito secco, torneranno quindi alla base nell’estate del 2024. Per loro la possibilità di misurarsi con un campionato provante, come quello di B, potendo mettere assieme qui minuti che in azzurro non sarebbero stati possibili. Un buona stagione a Duccio e Francesco.