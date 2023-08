Di fatto, come avrete notato, non abbiamo mai dato grande spazio al possibile ritorno in azzurro di Akpa Akpro. Questo perchè non sono mai arrivate notizie nemmeno vicine ad un possibile nuovo accordo tra le parti, accordo che tra l’altro difficilmente si sarebbe potuto sviluppare con un prestito. Ci sono stati però negli ultimi giorni alcuni accostamenti, ripresi anche nei commenti che vengono rilasciati su questa testata. Legittimo dunque il provare a capire qualcosa in più.

Stando a quanto ci arriva da chi al momento è più vicino al giocatore, ed al club per cui è tesserato, emerge che l’ivoriano avrebbe in testa unicamente due soluzioni. La più gradita, per la quale pare si lavori da tempo, è quella del ritorno al Tolosa, la seconda sarebbe la permanenza in biancoceleste. Emergerebbe anche che lo stesso Akpa, e prendiamo ciò che arriva, avrebbe rifiutato (urge precisare che parliamo di contatti interni alla Lazio) sia il Verona che sembrava averlo già in mano, sia anche Empoli.

Sappiamo che nel calcio niente è mai scontato e che a volte si verifica il contrario di tutto ciò che era stato detto prima. Non sono escluse quindi possibili soprese, il quadro al momento però pare essere questo.