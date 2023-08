Finisce qui la parentesi con la prima squadra azzurra per Samuele Angori. Il terzino sinistro classe 2003 verrà infatti girato in prestito secco alla formazione del Pontedera, militante in serie C. Angori ha disputato le prime amichevoli di questo precampionato, facendosi apprezzare e dimostrando di poter essere un buon prospetto per il futuro. La società azzurra crede molto nel ragazzo riscattato dal Perugia, e punta su questo prestito per ritrovare il prossimo anno un calciatore con maggiore esperienza. A Samuele il nostro “in bocca al lupo”