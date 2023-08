Gli azzurri si troveranno a giocare domenica sera la terza giornata di campionato, e l’avversaria al Castellani ComputerGross Arena sarà la Juve. Una di quelle partite che sulla carta si presentano sempre come molto difficili, una di quelle partite che non possono certo essere considerate per la lotta salvezza. La storia, come abbiamo visto anche lo scorso anno, insegna che “si può fare” ma è chiaro che non dovesse andare cosi, non ci sarebbe da strapparsi i capelli. Anche se, nella peggiore ipotesi, sarebbe la terza sconfitta consecutiva.

Guardando alla storia delle precedenti quindici partecipazioni in serie A, soltanto in un occasione l’Empoli ha perso tutte e tre le prime partite del campionato. E’ successo nella stagione sportiva 2005/06 (iniziata da Somma e chiusa da Cagni), quando in sequenza arrivano le sconfitto con Udinese, Juventus e Parma. La striscia venne poi interrotta grazie al successo interno (3-1) con il Cagliari. Un’inizio di stagione difficile, che fece storcere la bocca ai più, ma alla fine di quel campionato l’Empoli si piazzò all’ottavo posto con 45 punti: secondo miglior risultato di sempre. Ogni stagione ha una storia a se, ma questa la dimostrazione che anche da una falsa partenza possono arrivare poi grandi soddisfazioni