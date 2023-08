Sono davvero tante le pagine storiche ed importanti racchiuse nel centenario libro dell’Empoli. Lo scorso anno però ne è stata scritta una che diritto va a mettersi tra quelle più preziose. La Juventus era già stata battuta dal nostro Empoli, addirittura capitò nel nostro secondo storico anno di A, con il gol di Ekstroem. Risuccesse poi nel 1999, nel 2007 in Coppa Italia e nell’agosto del 2001 allo Stadium. Mai però eravamo riusciti a vincere con uno scarto cosi clamoroso e mai segnando 4 gol (ne avevamo fatti 3 in due occasioni). Lo scorso campionato, precisamente il 22 maggio 2023 abbiamo vinto 4-1. Una di quelle partite che non verrà mai dimentica. Ed allora andiamoci a rivedere quelle immagini, godendo come allora: