Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, nella serata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg3 Toscana in vista del derby con la Fiorentina.

“Faccio i complimenti ai viola, Italiano è un top, ha una squadra rinnovata e molto forte. É normale che una società come la nostra incappi in una stagione con più difficoltà. Lunedì sera dobbiamo provarci, andremo al Franchi senza paura.

Che cosa ha portato Andreazzoli?

“L’idea che si gioca a calcio e che non di deve avere paura. Negli allenamenti c’e quella ricerca li e il gioco ne è una conseguenza. La squadra ha mostrato dei segni di ripresa e direi anche di consistenza. Stiamo recuperando la condizione fisica, lo dicono i dati che vengono fuori dagli allenamenti, abbiamo anche noi degli atleti importanti e quindi ora c’e da metterli in condizione di dare il 100%. Siamo in molti casi vicini alla condizione ottimale”