Si è giocata la 34a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’importantissimo successo del Frosinone sulla Salernitana. Tutto facile per la squadra di Di Francesco che segna 3 reti e torna in piena corsa per la salvezza. Per la Salernitana è arrivata la matematica retrocessione in Serie B. In parità la gara tra Lecce e Monza; succede tutto in pieno recupero nel finale, vantaggio Lecce al 94′ e pareggio su rigore del Monza al 97′ con Pessina. Un punto che avvicina sempre di più il Lecce alla salvezza. Termina senza reti la gara tra Juventus e Milan con i bianconeri che sfiorano in più occasioni la rete del vantaggio. Zero tiri in porta per il Milan. Vince ancora la Lazio di Tudor che batte di misura il Verona mentre l’Inter festeggia a San Siro la conquista dello scudetto battendo il Torino con la doppietta di Calhanoglu. L’Udinese sfiora la grande impresa a Bologna, va in vantaggio, gioca con l’uomo in più per oltre 25 minuti per l’espulsione del difensore del Bologna Beukema ma nel finale subisce il gol del pareggio firmato Saelemaekers. L’Atalanta batte l’Empoli mentre finisce in parità la gara tra il Napoli e la Roma. Nel posticipo goleada della Fiorentina che sommerge di reti il Sassuolo e fa sprofondare la squadra di Ballardini sempre più verso la retrocessione. Nella gara di stasera bella vittoria del Genoa che batte 3-0 il Cagliari che ha dovuto fare a meno di diversi giocatori per infortunio. Mancano 4 giornate alla fine, ancora incertissima la corsa alle Coppe Europee e alla salvezza.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

FROSINONE-SALERNITANA 3-0

LECCE-MONZA 1-1

JUVENTUS-MILAN 0-0

LAZIO-VERONA 1-0

INTER-TORINO 2-0

BOLOGNA-UDINESE 1-1

ATALANTA-EMPOLI 2-0

NAPOLI-ROMA 2-2

FIORENTINA-SASSUOLO 5-1

GENOA-CAGLIARI 3-0