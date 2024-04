Radio Mercato, che con l’avvicinarsi della fine della stagione inizia ad alzare il volume, accosta un nuovo interesse di un club verso Pietro Accardi. Dopo aver evidenziato, con conferme, gli interessi di Genoa, Samp e Fiorentina, sarebbe la volta del Torino di Cairo a volersi inserire in questa sorta di asta virtuale. Da Torino ci confermano che il rapporto tra il club granata e Davide Vagnati (attuale ds Toro) sarebbe arrivato al capolinea. In questo ci sarebbe già un forte sondaggio da parte dei piemontesi.

Si tratta di voci, che vanno messe accanto alle altre. Come già spiegato, per questa specifica situazione di indubbio interesse, si dovrà aspettare la fine della stagione sportiva. Sia il club di Monteboro, sia lo stesso Accardi, al momento non hanno minimante l’interesse nel parlare di una situazione che, oggi, è totalmente secondaria all’aspetto sportivo del campo. Soltanto a bocce ferme si potrà ragionare e capire.

Il rischio, ma questo fa parte del gioco, che diventi una sorta di telenovela, c’è, con però la sensazione che stavolta i saluti possano essere reali