Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana, ieri, alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di Eusebio Di Francesco che dopo la vittoria di venerdì scorso contro la Salernitana ha iniziato a preparare la partita con l’Empoli, in programma per domenica allo stadio Castellani. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno per i giallazzurri. Le buone notizie arrivano da Abdou Harroui che ha lavorato in gruppo con il resto dei compagni. Differenziato per Caleb Okoli, con le condizioni del difensore che sono da valutare. Personalizzato invece per Mateus Lusuardi. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.

Per quel che riguarda invece le condizioni fisiche di Stefano Turati, uscito a fine primo tempo nella gara contro la Salernitana, sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Il portiere, che ha riportato un brutto taglio a una mano, si trova a Sassuolo per svolgere ulteriori visite, per capire se potrà rientrare in tempi brevi. Anche Pol Lirola ha lavorato in gruppo oggi ed è quindi recuperato.

fonte: tmw.com