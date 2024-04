Tanti scontri diretti ed ancora diverse gare che potrebbero ribaltare tutto. Le ultime quattro giornate di campionato andranno a decretare – guardando a ciò che ci interessa – chi resterà in serie A e chi retrocederà in serie B. La Salernitana ha già salutato la categoria, ed uno dei tre posti è già ufficialmente preso. Chi in questo momento ha un rischio davvero elevato, a dispetto delle previsioni iniziali, è il Sassuolo. I neroverdi, soprattutto dopo la gara di Firenze, hanno palesato tutte le loro incertezze tecniche, qualitative e mentali. I neroverdi non sono ancora morti, ma molto del loro destino passerà dalla testa e dalla voglia delle avversarie, visto che sul loro cammino ci saranno due squadre nettamente più forti ma ormai senza più niente da chiedere: Inter e Genoa.

Per il terzo posto è davvero bagarre, con l’Udinese ad occupare per adesso la casella che virtualmente la vedrebbe retrocessa ma, solo due passi più avanti tre squadre (Empoli, Frosinone, Verona) ed uno ancora avanti il Cagliari. Il destino dell’Empoli è totalmente nelle proprie mani. Il vantaggio in classifica è già una prima prerogativa, ma soprattutto, ci sono i due scontri diretti che andranno a determinare in maniera netta i giochi. Prima il Frosinone in casa, poi l’Udinese fuori con in mezzo la Lazio all’Olimpico. Vero, come si dice, che la squadra azzurra non ha un calendario agevole, avendo tutte gare contro squadre che hanno ancora da chiedere a questa stagione, ma è altrettanto vero che per meritare il mantenimento della categoria è anche giusto dimostrare sul campo di non essere inferiori alle due squadre sopracitata.

Già la gara di domenica potrebbe mettere in palio una bella fetta del lasciapassare per la prossima stagione, per la storia. Vincere significherebbe avere senza dubbi due squadre sotto, una a -2 (l’Udinese ha però da vincere con il Napoli che non steccherà sicuramente come fatto ad Empoli) ed una a -3. Il vantaggio, potrebbe essere anche superiore alle quote indicate. Un vantaggio che permetterebbe una gestione delle risorse, ed una partita ad Udine con lo stress mentale tutto annidato sui friulani. A quel punto potrebbe essere indifferente anche guardare alle altre in corsa, con un Cagliari che perdendo ieri sera a Genova, non ha fatto quello scatto lasciando i sardi in piena bagarre. Non è decisiva, lo dicono i numeri, ma quella di domenica assomiglia molto ad una finale, e le finali vanno giocate come se davvero non ci fosse un domani. Importante che il Castellani quindi si faccia sentire, da Frosinone ci dicono che verranno in tanti, dando la spinta in più. Suggeriamo sempre alla società di valutare l’ipotesi delle rifinitura, che cade di sabato, a porte aperte.