Riprende oggi il lavoro degli azzurri. Si entra nella settimana che porterà alla sfida con il Frosinone, e della specifica importanza di questa gara abbia già parlato in articolo ad hoc. L’attenzione sarà sul capire le condizioni di Walukiewicz, che quasi sicuramente non recupererà per domenica, ma verso il quale c’è la speranza di una stagione non ancora finita. Logicamente gli occhi poi saranno puntanti su Ismajli, la sua presenza potrebbe essere determinante, altrimenti si dovrà ricorrere a soluzioni alternative (non crediamo si voglia puntare su Goglichidze) per tappare il buco in difesa.

Sicuro assente sarà anche Alberto Cerri. La sostituzione, cosi come già visto in altre situazioni, dovrebbe spettare a Niang. Non sarebbe però da escludere il rivedere dall’inizio Ciccio Caputo, con magari il franco-senegalese a gare in corso. Va da se che l’eventuale defezione in difesa porta ad interrogativi anche in mezzo al campo. Pezzella non è andato molto bene a Bergamo quando chiamato a “scalare”, potrebbe essere quindi lasciato a fare la mezzala sinistra. Marin si gioca la maglia con Grassi, ed accanto a Cambiaghi (crediamo sicuro titolare) sono in tre a contendersi un posto, potrebbe tornare in auge Zurkowski.

La squadra si allenerà ininterrottamente fino alla rifinitura di sabato. Da programma originale le sedute di venerdi e sabato saranno a porte chiuse, vi daremo conto se dovesse variare qualcosa.