L’ESPERIENZA IN AZZURRO Marco Carparelli si lega all’Empoli nell’estate nel ’98. Gli azzurri, orfani di Spalletti, provano a centrare la seconda salvezza consecutiva e puntano fortemente sull’attaccante classe ’76, preso in comproprietà dalla Sampdoria. Segna il suo primo gol alla terza giornata, al Castellani contro l’Inter, ma Bergomi e Ventola ribaltano la sfida. Carparelli trova una buona intesa con l’altra punta Di Napoli e un suo lampo consente all’Empoli di vincere la gara casalinga del 29 novembre contro il Vicenza. Nella disgraziata stagione che porta alla retrocessione in B Carparelli totalizza cinque gol. Al termine del campionato l’Empoli lo riscatta ma lo cede al Genoa. Nel gennaio 2003 fa ritorno in azzurro, dove gioca fino all’inverno successivo senza lasciare troppe tracce. Ad accoglierlo, a quel punto, c’è il Como.

LE STAGIONI SUCCESSIVE

Dopo aver avuto un grandissimo impatto a Como, nella stagione 2004-05 torna in Toscana accasandosi in prestito al Siena, ma a stagione in corso fa nuovamente le valigie e fa ritorno al Genoa. Nel 2005 veste la maglia della Cremonese, divenendo un punto fermo dell’attacco grigiorosso e andando a segno in 28 occasioni. Dopo due anni ad attenderlo c’è il Grosseto, con il quale gioca dal 2007 al 2009 inframezzata da un’esperienza al Cittadella. A 33 anni e sul finire della carriera passa al Pisa, in Serie D: i suoi gol consentono ai nerazzurri di risalire e di confermarsi in C. Nel 2012 ritorna nell’amata Liguria firmando con il Pietra Ligure.