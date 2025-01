Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, nella giornata di ieri, prima della gara a Venezia, ha rivelato ai microfoni di calciomercato.com le intenzioni dell’Empoli in merito al portiere Devis Vasquez.

“Palermo? Nessuno ha parlato con noi, non so da dove esca questa voce. Siamo estremamente contenti di Devis, sta facendo molto bene e ha un mercato importante. La nostra idea sarebbe quella di arrivare a giugno per procedere al riscatto dal Milan. Per noi a gennaio non si muove”

Ricordiamo che l’Empoli ha un diritto di acquisto sotto il milione di euro con il Milan che si è riservato il 10% sulla futura rivendita.