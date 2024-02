Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna del Tirreno parlando della squadra e anche del tema stadio.

“Sicuramente eravamo in un momento di difficoltà, fino a un mese e mezzo fa. Ora abbiamo messo il capo fuori. Una vittoria così, in Serie A e in trasferta, si saluta con un entusiasmo forse un po’ eccessivo ma, avendo accumulato qualche mese di tensione, questi risultati ci ripagano un attimo rispetto alle sofferenze. Siamo in una situazione di equilibrio rispetto ai nostri avversari ma il più è da fare, tutte le squadre che lotteranno per la salvezza stanno piuttosto bene e sono in corsa, comprese quelle che ci precedevano di tanti punti.”

Su Davide Nicola

“Io e Pietro Accardi abbiamo preso la decisione di assumerlo una domenica mattina, analizzando come la squadra quasi sempre faceva prestazioni convincenti ma senza risultati. Era come se ci si fosse appiattiti rispetto agli eventi negativi. La reazione è stata quella di chiedersi cosa si poteva fare per scuotere il gruppo, non ci si può accontentare a metà campionato. Ci è dispiaciuto perché abbiamo avuto due tecnici molto validi come Zanetti e Andreazzoli, ma la loro proposta sia tecnica che caratteriale non era sufficiente perché la squadra ci levasse le gambe. In passato mi è sembrato che dopo vittorie importanti come Napoli e Firenze invece di aumentare i giri si siano abbassati. Questo è un fattore che ho misurato e bisogna combattere: in questo senso Nicola è una garanzia, è un martello nel trovare gli stimoli giusti per tenere i ragazzi al massimo. Anche per i giocatori che subentrano, come si è visto nelle ultime partite.”

Niang

“Vederlo andare in palestra senza che nessuno gli dica nulla per prepararsi agli allenamenti, oppure presentarsi alla squadra da persona seria e da leader tecnico, è una cosa che abbiamo apprezzato tutti. Soprattutto i compagni. Sta avendo un atteggiamento esemplare.”

Sullo Stadio

“Stiamo approfondendo con i partner e definendo i preventivi per l’opera. A differenza di cinque o sei anni fa i costi sono lievitati, rischiamo di spendere il doppio. Noi e chi ci accompagnerà stiamo cercando di chiudere il cerchio, mi auguro nel giro di uno i due mesi. Spero che prima della fine del campionato si possa presentare il progetto. Poi l’amministrazione comunale avrà 60 giorni per valutarlo, ma abbiamo sempre avuto la loro disponibilità. Non sono loro a essere in ritardo ma noi ad aver avuto un paio di intoppi.”