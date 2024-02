E’ la Nigeria la vera vincitrice della 74ª Viareggio Cup. Nella Finale di ieri 26 febbraio i nigeriani del Beyond Limits hanno battuto 2-0 i congolesi del Centre National Brazzaville. Ma altre due squadre nigeriane avevano conquistato le semifinali: lo Ojoud City e il Mavlon. E’ stato l’Arica il continente che ha dominato il Torneo. Presentatasi con 6 squadre ne ha portate 4 in Semifinale. Di contro sparita l’Italia, al via con 9 squadre, via il resto d’Europa (5 squadre), gli USA (2 squadre), l’America del Sud e l’Australia (1 squadra ciascuno).

Quello che è successo nella 74ª Viareggio Cup dovrebbe sollecitare i Dirigenti dell’Italia pallonara ad una riflessione su quello che è lo stato del calcio italiano ma temiamo sia inutile. Pochi i giovani cresciuti italiani nei vivai, ancora meno quelli che debuttano nelle prime squadre. Non si fa niente per invertire la rotta, solo proclami. Il calcio è sempre più in mano ai procuratori, sempre meno scouting, gli affari dominano su tutto. Ne è un piccolo ma significativo esempio, anche nel mondo del calcio giovanile, il potere che anche lì stanno assumendo le TV. Si guardi il calendario della competizione Primavera 1: uno spezzatino da far invidia a quello che succede in Serie A .