I PIÙ

– Cagliari mai vittorioso fuoricasa

– Il forza e l’unità del gruppo azzurro I MENO

– Il Cagliari è una squadra che non muore mai

– Il rischio di avere troppo entusiasmo

Anche la partita di Reggio Emilia ha mostrato un Empoli sul pezzo, in cui il gruppo unito ha un ruolo fondamentale. L’unità di intenti è palese e può essere l’ulteriore spinta, in termini di consapevolezza e carattere. Inoltre il Cagliari non è propriamente una squadra da trasferta visto che nelle tredici gare fin qui disputate non ha ancora vinto e ha racimolato solamente quattro punti.

L’Empoli rischia di essere troppo euforico ed entusiasta e dovrà essere bravo mister Nicola a tenere sulla corda i ragazzi da questo punto di vista. Il Cagliari è una squadra che non si arrende mai, nemmeno quando è palesemente in difficoltà: la metà delle sue vittorie sono arrivate in rimonta e oltre il novantesimo. Massima attenzione, quindi, dal primo minuto all’ultimo secondo di recupero.