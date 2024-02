Il Cagliari ha iniziato la propria marcia d’avvicinamento verso la gara dello stadio Carlo Castellani, domenica dalle ore 15:00, contro l’Empoli di Davide Nicola.

Sarà indisponibile Marco Mancosu, il quale è finito sotto i ferri nuovamente dopo l’intervento di quest’estate. Come lui non sarà disponibile a lungo (possibile rientro per le ultime giornate) il capitano Leonardo Pavoletti, il quale ha rimediato un problema serio alla caviglia. Deve continuare a lavorare per recuperare dal problema alla tibia Pantelis Hatzidiakos, il quale anche per la prossima non dovrebbe recuperare. Chi invece dovrebbe essere convocato per Empoli è l’attaccante Shomurodov, assente da circa due mesi e il centrocampista Sulemana che si sta allenando con la squadra.

Per quanto riguarda la formazione si dovrebbe andare verso una conferma della squadra che ha fermato il Napoli domenica scorsa con Gaetano alle spalle della coppia Luvumbo-Lapadula. Possibile ballottaggio a centrocampo tra Jankto e Deiola.