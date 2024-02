L’uomo del mercato azzurro, torna sul mercato. Infatti da Napoli arrivano voci su un rinnovato interesse verso l’attuale direttore sportivo azzurro. Già la scorsa estate, come ricorderete, il nome di Pietro Acccardi fu accostato in maniera molto forte al Napoli, ad un certo punto sembrava dovesse essere fatta. Poi, anche se Accardi non ha mai confermato in maniera diretta questo interesse, il Presidente Corsi usci con una presa di posizione (e di stima) molto forte nei confronti di Accardi. Adesso, con un Napoli in piena ricostruzione, il nome dell’ex difensore di Palermo e Samp torna in auge.

Potrebbe non essere sbagliato che questo possa essere, davvero, l’ultimo anno di Accardi. Questa sarà la classica stagione da “bene bene” o “male male”. L’annata che si andrà a chiudere a fine maggio sarà di quelle che lasceranno il segno, o quello di un grande miracolo, o quello di una grande delusione. Potrebbe essere un fine ciclo, logico, in ognuna delle due situazioni.

Ovviamente al momento è ancora prematuro fare congetture particolari. Registriamo la voce, abbastanza forte, che arriva dalla Campania, una voce che prenderà più forza in estate.