L’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della partita di Empoli.

“La squadra sta bene, abbiamo ripreso a inizio settimana con grande entusiasmo dopo aver vinto contro la Lazio. Abbiamo lavorato con intensità, ho visto grande crescita individuale e collettiva. Sono molto felice, stiamo dando continuità graduale, a partire da Parma e ora è evidente. Bisogna continuare a lavorare così, con grande applicazione. Ogni partita ha le proprie insidie e domani dovremo essere bravi a giocarla con grande determinazione”.

Sull’Empoli

“Sappiamo di affrontare una squadra in salute, è imbattuta e sta giocando bene con un bravo allenatore. Sappiamo che dipende tanto da noi e dalla nostra fame, vogliamo dare continuità anche nei risultati. Mi aspetto una crescita tecnica e di risultati.

Tantissimi tifosi viola al seguito

“Il sostegno dei tifosi è fondamentale, sono i nostri fratelli. Hanno un amore incondizionato per la Fiorentina, ci danno una grande energia”.

Sulle parole di Commisso

“Le responsabilità sono belle, ti danno stimoli. So che il presidente è molto ambizioso, come lo sono io e come lo è tutto l’ambiente. L’obiettivo è comune, cercare di portare la Fiorentina il più in alto possibile. Festeggiata la vittoria? No, non riesco a godermele. Al fischio finale son già a pensare alla partita successiva. Ma sono contento per i ragazzi, è stata comunque una bella settimana. La grigliata rientra tra i momenti che più mi piacciono, stare tutti quanti insieme fa bene”.

Sul doppio impegno in arrivo ( Empoli e la Conference giovedì prossimo)

“Ovvio che va considerato, ma ho la fortuna di avere una rosa di 23 calciatori di movimento più i portieri, tutti titolari. Nessuno lo è fisso, tutti devono sentirsi coinvolti al 100% con massima fiducia in ognuno di loro. Siamo vicini ad alzare il livello”.