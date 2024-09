Una delle note liete di questo inizio di campionato, il portiere colombiano Devis Vasquez, ha rilasciato una bella intervista nella propria lingua madre al Magazine della Serie A.

“Io ho cominciato a giocare a calcio verso i 9-10 anni, la mia famiglia non se lo aspettava e nemmeno io. Fu qualcosa di molto rapido. Giocavo con mio fratello nella strada, ma un mio compagno di scuola giocava in una scuola calcio e gli chiesi se potevo provare. All’inizio ero solamente io, poi si è aggiunto mio fratello. Quando il mio procuratore mi disse che sulle mie tracce c’era il Milan ero ovviamente molto felice: nel 2017 venni in Italia a giocare il Torneo di Viareggio e da quel momento rimasi innamorato dell’Italia. Quando tornai in Colombia cominciai ad apprendere l’italiano, per questo mi è risultato più facile adattarmi alla lingua e alla cultura. Venire a giocare in Italia era un sogno. L’Empoli per me è una squadra che mi permette di mettermi in mostra, è una vetrina perché lancia tanti giovani. Ho l’opportunità di farmi vedere e di dimostrare che sono pronto a giocare in qualsiasi grande club, in Italia o in altre leghe europee. Sono molto felice, sono grato al mister e allo staff tecnico e darò sempre il 100% per aiutare la squadra. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a centrare la salvezza. Vicario e Caprile hanno fatto grandi campionati con l’Empoli e sono due ottimi portieri, sono felice anch’io di avere l’opportunità di fare bene con la maglia dell’Empoli. Mister D’Aversa? Dà molta attenzione ai giovani, cerca sempre di aiutarti, è molto diretto. Per questo sono contento, si preoccupa per i giovani e per il loro sviluppo. A me piace molto la costruzione dal basso e giocare coi piedi, credo sia una delle mie doti migliori. La forma di giocare del mister si adatta a me. L’Italia come paese? Si vede molta passione, gli italiani non lo sono solo per il calcio per tutti gli altri sport. Mi piace molto la cucina italiana. Ma mi piace anche la cultura italiana, come si comportano. Questo ti aiuta ad adattarti in un nuovo paese”.