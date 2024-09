Empoli Football Club informa che per Empoli-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 29 settembre 2024 alle ore 18.00 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, sarà aperto anche il settore di Curva Nord Ovest.

I tagliandi saranno in vendita al prezzo rispettivamente di € 25,00 esclusivamente per i tifosi fidelizzati della società Acf Fiorentina su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

Empoli FC ricorda che è assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso e che non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi.

ACCESSO CURVA NORD OVEST

Come da disposizione delle autorità competenti, l’accesso per la Curva Nord Ovest sarà possibile dall’intersezione tra Via Bisarnella e la CicloPista dell’Arno, per poi proseguire in Via di Barzino e raggiungere quindi Via delle Olimpiadi, dove è situato l’ingresso al settore.

