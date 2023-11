La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento in questo venerdi. Mattinata dedicata maggiromente alla parte atletica, pomeriggio (sul quale ci soffermiamo) a quella tattica. Allenamento che, manco a dirlo, si è svolto per intero sotto una fredda pioggia battente. Andreazzoli continua a lavorare sul 4-3-2-1 ed oggi nella partitella a campo stretto ha chiesto molto intensità ai suoi. Si sono andati a sezionare i movimenti della fase difensiva, cercando di non lasciare niente al caso in vista di una partita molto importante. Il canovaccio tattico, di massima, resta lo stesso con la ricerca dell’ampiezza che deve essere garantita da mezzali e dai due elementi dietro la punta. Buone notizie dall’infermeria visto che Tommaso Baldanzi sta bene ed ha sostenuto tutta la seduta assieme ai compagni.

A guardare la specifica seduta odierna, potrebbe sembrare che il talento ex Primavera possa partire dalla panchina. Infatti dietro a Caputo si sono mossi Cambiaghi e Cancellieri; Baldanzi invece era affiancato a Shpendi con Maldini un passo più avanti. Ovviamente le due prossime sedute, a porte chiuse, diranno la reale verità. Da evidenziare che Ebuehi non ha partecipato alla parte pomeridiana; per lui soltanto una gestione. In difesa Walu potrebbe essere preferito ad Ismajli, ma dobbiamo parlare di ballottaggio. Cosi come tra Grassi e Ranocchia, con il primo che parrebbe favorito. In sostituzione di Maleh, squalificato, se la giocano Fazzini e Bastoni, con il secondo che oggi sembrava essere nella potenziale formazione di partenza e facendo vedere ottime cose. Assente Destro che sarà indisponibile alla stregua di Pezzella.

Come detto, la squadra si allenare ancora domani e domenica. Le due sedute però non saranno aperte al pubblico.