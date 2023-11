Vediamo, dopo le dieci giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

POSSESSO PALLA 26’16” 24’14” PARATE 42 35 GOL 15 3 ASSIST 9 3 TIRI TOTALI 106 109 PALI / TRAVERSE 9 4 CALCI D’ANGOLO 48 46 FUORIGIOCO 22 24 MIGLIOR MARCATORE SOULE’ 5 BALDANZI-CAPUTO-GYASI 1 MIGLIOR ASSISTMAN MARCHIZZA 3 GRASSI-CANCELLIERI-FAZZINI 1

Mattia Cancellieri è il giocatore azzurro con più dribbling riusciti con 14, tra i gialloazzurri eccelle Soulè con ben 30. Il secondo per gli azzurri è Cacace con i suoi 8, mentre per i ciociari troviamo (tra i nostri due giocatori) Oyono con 10. I migliori tiratori azzurri sono, alla pari, Caputo e Cambiaghi con 15. Nel Frosinone meglio dei nostri fanno Soulè con 21 e Mazzitelli con 16. Guardando ai tiri nello specchio è sempre Caputo il migliore dei nostri con 6 tiri, per la squadra laziale Mazzietelli e Soulè ne hanno fatti 7. Maleh continua ad essere il giocatore più falloso dei nostri, portando adesso a 19 i suoi falli (il secondo è Cambiaghi con 11), mentre Mazzitelli è il più falloso dei gialloazzurri con 16 falli commessi. Il giocatore azzurro più tartassato è Cancellieri che ha subito 20 falli, per i leoni invece è Mazzitelli ad aver subito più falli con 15. I giocatori con più cross riusciti tra gli azzurri sono adesso due, Marin raggiunge Pezzella a 7, dall’altra parte troviamo Soulè e Baez con 9. Guardando l’ormai famoso dato XG si evince che l’Empoli avrebbe potuto avere 4 punti in più in classifica, il Frosinone ne avrebbe potuti avere 3 in meno.