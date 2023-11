Abbiamo scambiato alcune battute con il collega ed amico, Roberto Monforte, di “Hit FM Radio” la radio ufficiale del Frosinone. Con liu un focus sul prossimo avversario:

Facendo i complimenti per il passaggio del turno in Coppa, ti chiedo subito se

questo impegno (gara terminata ai supplementari) potrebbe secondo te

inficiare in ottica del match di lunedì?

No, personalmente non credo, poiché mister Di Francesco per la partita con il Toro

ha posto in essere un buon turn over, grazie al quale riuscirà a effettuare le scelte

migliori per la partita con l’Empoli. Sarebbe stato meglio, la mia riflessione è

ovviamente scontata, giocare “solo” i tempi regolamentari, ma visto il risultato e

l’entusiasmo dei ragazzi a fine match, ritengo che l’eventuale fatica da parte di

qualche elemento, sarà smaltita con estrema facilità.

Togliamoci subito il dente. Cosa e successo in quella mezz’ora finale di gara a

Cagliari? Quale la tua spiegazione ad una controrimonta che davvero ha del

clamoroso…

Ad oggi, credimi, non sono in grado di dare ancora una risposta e probabilmente non

riuscirò mai. E’ la vera grande bellezza del calcio, l’imponderabile che sfugge ad ogni

analisi, ma che non deve mai sorprendere, soprattutto chi ha qualche anno in più ed

ha avuto la fortuna di vedere tante partite di calcio. Vuoi un esempio? Ricordi

(secondo me si) il 3-3 di Empoli – Frosinone del 24 novembre 2017 in Serie B, al

Castellani? Giallo azzurri prima in vantaggio 3-0 e quindi 3-1 fino al minuto 91’: poi

Caputo in appena due minuti, nel corso del recupero, portò gli azzurri in parità.

Proprio come accaduto con Pavoletti a Cagliari, solo che in questa occasione il

Frosinone non è nemmeno riuscito a prendere il punticino. Black out, inesperienza,

timore, distrazione, stanchezza, pura fatalità? Vale tutto. E nonostante ciò, ad oggi,

per me non è ancora spiegabile.

Cagliari a parte immagino che ci sia soddisfazione per questo primo quarto

di campionato. Dodici punti in dieci partite sono un ottimo bottino che forse

alla vigilia non vi immaginavate… o si …

Noi tutti a Frosinone siamo orgogliosi di quanto fatto sinora dalla nostra squadra,

compreso lo storico passaggio agli ottavi di Coppa Italia, ma siamo altresì convinti

che il cammino verso l’impresa più importante sia ancora molto lungo e soprattutto

ricco di difficoltà. Ti dico la verità, in molti si aspettavano qualche sorpresa dalla

squadra costruita da Maurizio Stirpe e Guido Angelozzi ed allenata da Eusebio Di

Francesco ed il suo staff.

Adesso c’è sulla bocca di tutti il nome di Soulè. Andando oltre lui chi ti sta

impressionando positivamente in questa stagione di serie A?

Di Soulè per il momento non vorrei parlare, lo fanno in tanti, troppi forse.

Personalmente lo lascerei lavorare, giocare, crescere e divertirsi in santa pace, come

sta facendo (molto bene peraltro) adesso a Frosinone. Il tempo per diventare grande

c’è. Vuoi altri nomi, facile, c’è l’imbarazzo della scelta. Te ne faccio tre: Monterisi,

Barrenechea e Ibrahimovic (18 anni da compiere il prossimo 11 dicembre). Ne

sentiremo parlare in futuro.

Il nostro ex capitano Romagnoli come sta andando?

La difesa del Frosinone in questo campionato è il reparto che deve lavorare di più e

meglio degli altri, dovendo affrontare attaccanti di qualità e livello internazionale,

come quelli che giocano nei diversi club di Serie A. Romagnoli deve stringere i denti

con i compagni e lavorare tanto, in ogni momento ed in ogni partita. La sua esperienza

può essere un valore aggiunto per il Frosinone. E se riesce a fare qualche altro gol,

oltre quello realizzato a Salerno, allora siamo veramente a buon punto.

Quella con l’Empoli di lunedì è sicuramente una gara da considerare uno

scontro diretto. Cosa si teme da questa gara e quanto possono valere nel

computo della stagione questi tre specifici punti?

Assolutamente d’accordo con te, Frosinone – Empoli è una partita estremamente

importante per due formazioni che lotteranno, fino all’ultima giornata, per la

conquista della salvezza. Questo già descrive il valore della partita di lunedì sera. Più

che timore c’è il giusto rispetto per una squadra, quella azzurra, che nonostante la

difficile situazione di classifica ha uomini esperti (compreso un ottimo allenatore

come Aurelio Andreazzoli) che sanno come si affrontano momenti di questo tipo e

sono capaci di imprese come quella di Firenze. Quindi qui a Frosinone siamo consci

dell’importanza e delle difficoltà della partita, ma fortemente determinati a cancellare

la batosta di Cagliari e a muovere il prima possibile la classifica.