Si è giocata la 35a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il pari senza reti tra Torino e Bologna. La squadra di Thiago Motta si avvicina alla qualificazione alla prossima Champions. Pari ricco di gol a Monza con la Lazio che per due volte si porta in vantaggio ma viene ripresa da una doppietta di Djuric. Colpaccio del Sassuolo che vince di misura con un Inter già in vacanza e torna in piena corsa per la salvezza. Nelle gare della domenica pari tra Cagliari e Lecce con la squadra di Gotti che la riacciuffa nei minuti finali dopo che il Cagliari era passato in vantaggio con Mina ma che poi è rimasto in dieci uomini a fine primo tempo per l’espulsione di Gaetano. Senza reti anche l’altro spareggio salvezza del Castellani tra Empoli e Frosinone dove è prevalsa la paura di perdere da parte di entrambe. Importantissimo successo del Verona sulla Fiorentina con la squadra di Baroni che è a un passo dalla salvezza. Tanti gol nel pareggio di San Siro tra Milan e Genoa con i genoani che vanno due volte in vantaggio, subiscono la rimonta del Milan e nel finale un autogol di Thiaw riporta il punteggio in parità per il 3-3 definitivo. Finisce 1-1 il posticipo Roma-Juventus che ha visto l’ex azzurro Baldanzi partire titolare. Nei posticipi del lunedì vittoria in rimonta dell’Atalanta che le permette di agganciare la Roma al quinto posto e avendo ancora da recuperare la partita con la Fiorentina. Va in vantaggio la Salernitana poi nella ripresa i soliti Scamacca e Koopmeiners ribaltano la situazione. Finisce in parità la gara di Udine con il Napoli che si porta in vantaggio con Osimhen e poi in pieno recupero arriva il gol del pari friulano con Success. Tutto ancora aperto nella lotta salvezza a tre giornate dal termine.

Questi i risultati e la classifica:

TORINO-BOLOGNA 0-0

MONZA-LAZIO 2-2

SASSUOLO-INTER 1-0

CAGLIARI-LECCE 1-1

EMPOLI-FROSINONE 0-0

VERONA-FIORENTINA 2-1

MILAN-GENOA 3-3

ROMA-JUVENTUS 1-1

SALERNITANA-ATALANTA 1-2

UDINESE-NAPOLI 1-1