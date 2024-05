Fonte: La Nazione

Incidente stradale ieri sera intorno alle ore 19:30 in via Ferruccio Busoni a Empoli davanti al teatro Shalom. Un Suv Mercedes di colore grigio ha centrato due veicoli in sosta, distruggendo in parte un furgoncino e colpendo un’altra auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, non sono intervenute ambulanze, ma solo la polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Testimoni fanno sapere che a bordo del suv si trovavano due persone, tra cui il calciatore dell’Empoli M’Baye Niang, già coinvolto lo scorso 20 febbraio sempre ad Empoli.

Al momento non è chiaro chi fosse alla guida del veicolo, la dinamica è ancora in fase di accertamento. L’attaccante dell’Empoli non è comunque rimasto ferito e non ha avuto bisogno di cure.