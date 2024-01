Gli azzurri sono scesi in campo ieri per la prima sgambata della settimana in vista della sfida di sabato prossimo. Allenamento non a ritmi altissimi, visto che si era giocato il giorno prima e per chi ha preso parte al match è stato fatto uno scarico. Buone notizie da registrare però in ottica giocatori a disposizione. Infatti sia Baldanzi che Kovalenko sembrano star bene, il primo era stato comunque portato in panchina nella gara con il Monza. Su Baldanzi, come già anche detto, c’è curiosità per capire dove mister Nicola lo vorrà collocare nel suo scacchiere tattico.

Anche Berisha, assente domenica, era regolarmente in gruppo. Passi in avanti anche da parte di Pezzella che non dovrebbe essere lontano dal rientro. Ancora invece KO Caputo per il problema al piede che lo sta affliggendo da alcune settimane.

Sarà dalla seduta di quest’oggi che potremo provare a capire qualcosa in vista della partita con la Juve.