Radio mercato fa suonare un nuovo nome per l’attacco dell’Empoli. Non è un mistero che il club azzurro voglia inserire un altro elemento nella batteria degli attaccanti, e la società è alla finestra per capire se la situazione Niang (che sarebbe il sogno) si possa sbloccare favorevolmente. In attesa di questo viene battuto il possibile interesse per il classe 1998 Yannik Karamoh. Il giocatore, ivoriano naturalizzato francese, è attualmente in forze al Torino ma non sta trovando spazio.

La notizia è uscita stamane su alcuni siti specializzati, ma al momento non ci arrivano particolari conferme sul reale interesse. Sicuramente l’Empoli ha una serie di “piani B” e non è da escludere che in questi ci possa essere anche il nome dell’ex Parma. Ripetiamo però che non è il nome in cima alla lista e siamo unicamente nel campo delle voci. In serie A Karamoh ha disputato 86 partite segnando 8 gol. Per lui anche un esperienza all’Inter.

Tendenzialmente Karamoh ama giocare da attaccante esterno, con miglior applicazione in un attacco a tre. Però le sue caratteristiche potrebbero sposarsi anche con il gioco di Nicola