Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato sera a Torino contro la Juve.

Quella di sabato sarà la settimana direzione stagionale in serie A per il fischietto laziale. In stagione gli azzurri hanno già incrociato Marinelli, precisamente in occasione della gara persa, guarda caso, a Torino. L’Empoli è la squadra più diretta da Marinelli, sono dodici le situazioni storiche con un bilancio per gli azzurri di cinque vittorie, cinque sconfitte e due pareggi. Per la Juve è la prima direzione stagionale con questo arbitro che invece nel passato ha trovato due con un pareggio ed una sconfitta. L’ultima gara diretta è stata Napoli-Salernitana 2-1. Al Var ci sarà Doveri di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CAGLIARI – TORINO Venerdì 26/01 h.20.45

COLOMBO

BINDONI – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

ATALANTA – UDINESE Sabato 27/01 h.15.00

PICCININI

PERROTTI – TRINCHIERI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI

JUVENTUS – EMPOLI Sabato 27/01 h.18.00

MARINELLI

ROSSI L. – ROSSI C.

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: VALERI

MILAN – BOLOGNA Sabato 27/01 h.20.45

MASSA

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: GUIDA

AVAR: IRRATI

GENOA – LECCE h. 12.30

PAIRETTO

MASSARA – BAHRI

IV: VOLPI

VAR: SERRA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – FROSINONE h. 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

MONZA – SASSUOLO h. 15.00

MANGANIELLO

BACCINI – MINIUTTI

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – NAPOLI h. 18.00

ORSATO

BERTI – MORO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

FIORENTINA – INTER h. 20.45

AURELIANO

IMPERIALE – VECCHI

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

SALERNITANA – ROMA Lunedì 29/01 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI