La squadra azzurra prosegue il percorso di lavoro verso il debutto in campionato. Sabato ore 18:30 si giocherà in casa contro il Verona. Dopo la doppia seduta di ferragosto, oggi una seduta pomeridiana sul campo Sussidiario. Quello odierno è stato l’ultimo allenamento a porte aperte della settimana e dobbiamo dire che oggi c’erano davvero tante persone a seguire la squadra. Lavoro prettamente tattico quello che ha fatto svolgere mister Zanetti ai suoi; prima delle esercitazioni mirate alla sviluppo dell’azione con la ricerca di verticalizzazioni ed inserimenti dagli esterni, poi una bella partitella a campo ridotto. Anche in queste partitelle emerge come la fase difensiva sia sovrastante rispetto a quello offensiva.

La squadra sta acquisendo maggiore scioltezza, e si vede come i carichi di lavoro discendenti stiano rendendo meno impastata la manovra. Occhi puntati su Matteo Cancellieri, messo a destra nei tre dietro la punta in una delle due squadre. Il romano pare stare davvero bene ed avere una gran voglia. Oggi carte mischiate nelle due formazioni in campo, ma la sensazione è che Cancellieri possa già essere titolare con il Verona. Sta decisamente meglio Baldanzi, ed anche per lui dovrebbe essere scontata la partenza dall’inizio. Restando in avanti ci sarà da capire se mandare a sinistra ancora Gyasi (anche oggi poco convincente) e chi tra Caputo e Piccoli sarà la punta. Dietro partiranno gli stessi della Coppa Italia, l’unica novità potrebbe essere rappresentata da Pezzella. Assenti, ed indisponibili per sabato, Fazzini, Maldini e Walukiewicz.