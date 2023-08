Raduno anche per le squadre UNDER 16 (il 14 agosto) e UNDER 15 (oggi 16 agosto) . Ecco le rose per la prossima Stagione 2023/24.

.

UNDER 16

PORTIERI – Tommaso Lastoria, Christian Vannini.

DIFENSORI – Diego Antonini, Gabriele Barbieri, Tommaso Fiacchini, Gabriele Gori, Niccolò Mennini, Albert Santoro, Rikardo Smajlaj, Modestino Sorbino, Samuele Tavanti.

CENTROCAMPISTI – Cristian Bagordo, Alessio Baralla, Federico Guglielmino, Samuele Liberali, Luca Lo Monaco, Niccolò Magherini,Valerio Massimo Verdone.

ATTACCANTI – Oliver Blini, Danilo Busiello, Thomas Campaniello, Filippo Checcacci, Fernando Pellegrini, Gianmarco Mainardi.

STAFF TECNICO

ALLENATORE – Davide Moro

COLLABORATORE – Francesco Sarlo

PREPARATORE ATLETICO – Nicola Ricca

PREPARATORE DEI PORTIERI – Danilo Cioni

FISIOTERAPISTI – Stefano Lari

RECUPERO INFORTUNI – Guido Mantelli

MATHC ANALYST – Simone Tognetti

ACCOMPAGNATORI – Daniele Maioli, Marco Bonfanti

.

UNDER 15

PORTIERI – Matteo Bernice, Manuel Di Grazia, Mattia Magliano.

DIFENSORI – Pietro Battaglini, Pietro Battini, Tommaso Conflitto, Cristian Covelli, Emanuele De Vita, Davide Ginestretti, Marco Giusti, Riccardo Poggi.

CENTROCAMPISTI – Edoardo Biondini, Fabio Bruno, Filippo Giusti, Denaldo Hyka, Fabio Lorenzi, Lapo Lucarelli, Tommaso Lupoli, Alan Orlandi, Giulio Pucci.

ATTACCANTI – Federico Berti, Tiziano Ciampelli, Lapo Ghizzani, Alessandro Isidori, Jacopo Landi, Vincenzo Murolo, Diego Perillo.

STAFF TECNICO

ALLENATORE – Stefano Lo Russo

COLLABORATORE – Claudio Fioravanti

PREPARATORE ATLETICO – Giovanni Gisellu

PREPARATORE DEI PORTIERI – Paolo Sardella

FISIOTERAPISTI – Claudio Bagnoli, Filippo Bettazzi

RECUPERO INFORTUNI – Lorenzo Martelli

MATCH ANALYST – Leandro Mazzetti

ACCOMPAGNATORI – Simone Fondelli, Brunero Costagli