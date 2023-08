Adesso lo possiamo dire, Nicolò Cambiaghi entra nella rosa degli obiettivi azzurri per questa sessione di mercato. Le voci di ferragosto hanno trovato riscontro e l’Empoli è dentro alla corsa per (ri)arrivare all’attaccate monzese classe 2000. Attenzione però, la situazione è molto complicata e di non facile risoluzione; in primis per le non poche squadre che starebbero monitorando il giocatore, ma poi anche perchè Cambiaghi dovrà essere ben convinto per tornare a vestirsi d’azzurro.

La situazione vede Cambiaghi in uscita dall’Atalanta, non essendo dentro ai pensieri primari di un Gasperini. Basti pensare che nelle sette amichevoli precampionato, Cambighi è partito titolare solo una volta ed in due occasioni è rimasto tutta la partita in panchina. L’Atalanta, assieme all’agente del giocatore, è a lavoro per cercare la soluzioni migliore. Da Bergamo ci dicono che la sensazione sia quella che il club orobico non si voglia ancora privare del tutto del giocatore, disposti quindi ad andare con un prestito secco (tra l’altro Cambiaghi ha rinnovato con la Dea fino al 2028), ma se ci fosse un club disposto a pagare i giusti soldi ci si potrebbe pensare, e questo potrebbe avere priorità.

Sul giocatore, da giorni, ci sarebbe il forte interesse del Bologna che avrebbe già avuto dei colloqui con club ed entourage. Al momento non ci sarebbe la totale convinzione del giocatore verso questa specifica destinazione. Nelle ultime ore anche l’Inter avrebbe fatto un sondaggio, ma va da se che (poi non siamo nella testa del giocatore) se il problema è trovare spazi, anche sotto la Madonnina non ce ne sarebbero di cosi ampi. Stando a quanto dettoci da Bergamo, ci potrebbero essere anche delle piste estere, ma in questo caso si ragionerebbe solo in eventualità di un’offerta importante, perchè l’Atalanta non manderebbe volentieri Cambiaghi fuori Italia in prestito. L’Empoli è in coda, cercando di far leva su un percorso di crescita che difficilmente troverebbe da altre parti, con una squadra molto simile a quella passata ed un mister che stravede per lui. Il tutto in un modulo in cui ha fatto faville. L’Atalanta non avrebbe particolari problemi a rivalutare un prestito verso Empoli, ma il giocatore dovrebbe essere convinto in toto. La notizia, dando i dovuti meriti a chi l’ha diramata, è che l’Empoli ci prova ma quello che è doveroso dire ad oggi, è che la strada non è in discesa.