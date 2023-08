Probabilmente Matteo Cancellieri aveva l’Empoli nel suo destino. Contro di noi ha infatti realizzato i suoi unici due gol tra i professionisti. Il primo in Coppa Italia, il 15 dicembre 2021, non servì al Verona per avere la meglio sugli uomini di Andreazzoli, vittoriosi per 3-4 in trasferta. Il secondo in campionato, tre mesi più tardi, fu invece decisivo per il pareggio degli scaligeri. Un sinistro chirurgico dalla distanza sul quale Vicario non poté fare nulla.

Ma Cancellieri spera di cambiare la sua storia. Da autentica “bestia nera” a calciatore in grado di ritrovarsi e di portare punti all’Empoli. Qui può trovare la sua consacrazione, dopo un anno avaro di soddisfazioni. Cancellieri è un calciatore molto giovane ma con un pizzico di esperienza internazionale: ha già esordito con la maglia della Nazionale (il debutto all’85’ di Italia-Germania di Nations League) e con quella dell’Under 21 ha totalizzato dodici presenze, condite da quattro gol.

Sarà lui il giocatore del salto di qualità? Sostituire Cambiaghi non sarà semplice. Ma Cancellieri ha tutti i numeri per fare bene, in un ambiente che lo coccolerà e lo lascerà anche sbagliare. Dal punto di vista tecnico il ragazzo ha grandi doti, se messo nel contesto giusto potrebbe esplodere definitivamente. Starà a Zanetti saggiarne le potenzialità e inserirlo nel contesto di squadra. La nuova scommessa dell’Empoli, la squadra che più di tutte sa lanciare e rilanciare i giovani, si chiama Matteo Cancellieri.