Riprenderà domani il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Domenica al Castellani arriva il Frosinone in quella che sarà una partita, non decisiva, ma molto molto importanti per le sorti della stagione. Contro i ciociari dovrà esserci la partita perfetta, magari supportata da un Casellani strabordante. La classifica ci racconta che, sia Empoli che Frosinone (appaiati anche al Verona) hanno tre squadre sotto e questo rappresenta sicuramente un vantaggio, ma va da se che poter allungare di tre contro una diretta concorrente potrebbe davvero iniziare a metterci vicino al boccino. Da considerare anche la classifica avulsa che a fine anno – speriamo ovviamente non ci riguardi – potrebbe avere la sua funzione. Per impattare al meglio contro la squadra canarina, servirà sicuramente qualcosa in più di quello che la squadra ha offerto ieri. Ovvio, il Frosinone non è l’Atalanta ed ai bergamaschi va indubbiamente riconosciuto l’avere quel qualcosa in più. Però l’Empoli non è sceso in campo con quel piglio che ci aveva fatto vedere contro il Napoli, un Empoli spesso troppo rinunciatario e badante al non prenderle. Spesso, lo dice la storia del calcio prima ancora che quella azzurra, quando fai cosi è quando alla fine le prendi. Ed infatti succede che poi l’episodio è arrivato, ed a fine primo tempo, quando la prima barca sembrava portata in porto, arriva il rigore che sblocca partita ed Atalanta. L’Atalanta fin li era stata oggettivamente poco, squadra impastata e con alcune problematiche nello sviluppo. Ed è in quel primo tempo che l’Empoli di Nicola è mancato per temperamento e voglia. Il secondo gol, che arriva ad inizio ripresa e sa già di sentenza, sveglia in parte l’armata di Monteboro che prova a costruire qualcosa, andando in un paio di occasioni dalle parti del portiere di casa. Non c’è mai un vero e proprio pericolo, con gli avanti che tornano ad offrire una gara quasi impalpabile, ma almeno una sorta di riscatto emotivo la si è vista. Il momento X della partita sembra essere stato l’infortunio a Walukiewicz. Il polacco stava facendo bene, e il cambio tattico con Pezzella porta in seno alcune indecisioni ed alcuni errori che fanno decisamente cambiare l’inerzia della partita. Tra l’altro la speranza è quella di non essere senza Walu ed Ismajli per la prossima. Davvero scialba la prova di alcuni singoli, su tutti spiccano quelle di Gyasi e Niang. Due giocatori che, in linea di massima, hanno fatto anche cose discrete in stagione, ma che troppo spesso si eclissano non portando praticamente niente alla causa. L’ex Spezia, intoccabile, soffre tantissimo la pressione avversaria e commette errori spesso marchiani. L’Atalanta capisce bene dove andare a spingere per avere pochi problemi. Niang lotta i primi minuti poi per il restante tempo in campo è spettatore non pagante. Sicuramente anche in virtù dei concetti messi dentro dagli avversari, con il senno di poi non pare azzeccatissima la scelta di Fazzini che non offre la stessa prova che ci aveva fatto stropicciare gli occhi sette giorni fa. La sensazione è che questo Empoli, per provare a far punti debba segnare (ricordiamo che la squadra non pareggia dal 18 febbraio con la Fiorentina) e davanti i problemi – nonostante qualche lampo occasionale, anche se sono arrivati tre gol in quattro specifiche gare – sembrano essere importanti e mai risolti del tutto. Quando l’Empoli non segna, puntualmente perde, l’unica eccezione nel cammino di Nicola è rappresentata dalla gara interna con il Genoa. Sempre con il senno di poi, c’è da dire che il lavoro che riesce a fare Alberto Cerri, per il gioco che ha in testa Nicola, è importante e la sua assenza non è di quelle banali. Bergamo va archiviata, facendo i complimenti ad un avversario che non è dov’è per caso, e facendo ammenda su di un approccio alla gara rivedibile. Adesso tutto davvero deve essere rivolto a domenica, in una settimana di vera passione. Lo ha scritto già qualche tifoso, ma la società (brava nella gestione dei costi dei biglietti) dovrebbe aprire al pubblico per la rifinitura di sabato.

Nicola conferma in blocco l’undici che ha trionfato contro il Napoli, affidandosi all’adagio della “squadra che vince non si cambia”. L’Atalanta si vede al 6′, Tourè trova tra le linee Lookamn, che entrato in area calcia col mancino, bravo è Bereszynski che si immola e respinge. All’8′ azzurri in avanti, cross interessante di Luperto e buon inserimento di Fazzini, che all’altezza del dischetto di rigore colpisce male di testa. Al 22′ Nicola è costretto già al primo cambio della partita, per un problema muscolare di Walukiewicz. Senza un vero cambio di ruolo, data l’indisponibilità di Ismajli, il tecnico azzurro inserisce Cacace, arretrando Pezzella nel terzetto difensivo. La partita non regala grandi emozioni, a causa di un ritmo basso da entrambe le parti, e con un Atalanta che pare impastata e non quella vista in Coppa. L’Empoli prova uno squillo al 32′, Bereszysnki scippa il pallone a Lookman ed avvia un contropiede, che però la squadra di Nicola non sfrutta al meglio, finendo con un tiro ribattuto di Cacace. Come spesso accade, in partite così bloccate, è un episodio a spaccare l’equilibrio. Al 38′, su un cross basso, Pezzella tocca duro in area Tourè. Inizialmente l’arbitro non ravvisa niente ma poi, richiamato al Var, rivede l’azione e concede il penalty per la Dea. Sul dischetto va Pasalic, che calcia forte alla destra di Caprile, il nostro portiere indovina l’angolo e tocca la palla, ma non quanto necessario per deviarla. Gol dell’Atalanta che passa in vantaggio. Nel recupero del primo tempo l’Atalanta ha la palla del 2-0, con Tourè che sfugge a Luperto, si invola verso la porta e entrato in area la tocca corta per Miranchuk, che col mancino cerca di piazzare la palla nell’angolino, ma il tiro è debole e viene bloccato da Caprile. La ripresa inizia praticamente con il raddoppio dell’Atalanta firmato da Lookman. Il nigeriano stoppa un pallone a centrocampo, prende il tempo a Bereszynski, si accentra palla al piede e dal limite dell’area piazza una rasoiata che non lascia scampo a Caprile. Il colpo viene accusato dall’Empoli, che inizialmente non riesce a reagire, e anzi, l’Atalanta sfiora il terzo gol al 59′, ancora con un’azione personale di Lookman, ma stavolta il suo mancino termina a lato di pochissimo. Col doppio vantaggio l’Atalanta gioca con più scioltezza, e sfiora il tris ancora al 63′ con l’incornata di Miranchuk che tutto solo manda tra le braccia di Caprile. Nicola prova a scuotere la squadra con qualche cambio, ed è proprio da uno di questi che gli azzurri si rendono pericolosi al 69′, ovvero Kovalenko, che su un cross forte di Cambiaghi manda la palla sull’esterno della rete. Col passare dei minuti l’Atalanta controlla senza troppe difficoltà, mentre si spengono le speranze di rimonta dell’Empoli, che anche con i cambi non trova la scossa per reagire. All’88’ è il solito Cambiaghi a cercare il del del 2-1, ma il suo tiro a giro di sinistro finisce di poco sopra la traversa. E’ l’ultima azione della partita, che si chiude sul 2-0 per gli orobici. Azzurri fermi in classifica ma ad oggi virtualmente salvi.