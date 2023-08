Sabato l’Empoli giocherà, per la sedicesima volta, la prima partita nel massimo campionato di calcio. Una situazione che per qualcuno, oggi e per sfortuna, può apparire quasi scontata. Ma scontata non lo è. Accendiamo la macchina del tempo e torniamo al settembre del 1986 (i campionati allora iniziavano in quel mese) quando l’Empoli giocò la sua primissima partita in serie A. E che partita. Di fronte l’Inter del Trap con i suo grandi campioni, in un match che davvero poteva essere considerato un Davide contro Golia.

Si veniva da un’estate particolare, quella che vide gli azzurri promossi nel massimo campionato grazie alla defezione del Vicenza. Un estate in cui, in fretta e furia, si cercò di allestire tutto al meglio. Tra le varie problematiche anche quella dello stadio, con gli azzurri costretti a tenere il proprio storico battesimo a Firenze. Una giornata, che per chi l’ha vissuta (mentre scriviamo salgono i brividi), non ha certo bisogno di altre parole. Successe un qualcosa di magico, di epico, di storico. Vincemmo noi, grazie al gol di Marco Osio. Nonostante quel clamoroso ed emozionate successo, chi lasciò le gradinate del “Comunale” quel giorno mai avrebbe pensato che oggi saremmo stati a raccontare la sedicesima serie A. Facciamo il tuffo nel passato