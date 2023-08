I PIÙ

– Difesa e centrocampo collaudati

– Il Verona sembra più incompleta dell’Empoli I MENO

– Manca qualcosa in avanti

– L’ultima brutta prestazione col Cittadella

La prima giornata di campionato è sempre molto delicata. L’Empoli ha la rosa quasi al completo, cosa che invece non sembra per i veronesi e questo può essere indubbiamente un vantaggio. Tra gli aspetti positivi anche il fatto che in difesa e a centrocampo l’Empoli ha cambiato pochissimo e ha quindi un rodaggio minore.

La brutta prestazione in Coppa Italia ha fatto sorgere qualche perplessità sulla forma della squadra. In generale la cosa forse al momento più preoccupante è la scarsa vena in attacco, dove anche nelle amichevoli l’Empoli ha faticato a essere incisivo.