La Fiorentina esce praticamente allo scoperto, non che sia una novità, nell’interesse verso Tommaso Baldanzi. I gigliati infatti avrebbero messo nel mirino il 2003 di Castelfiorentino e lo vorrebbero consegnare ad Italiano già per la stagione che prenderà il via in questo fine settimana. Situazione possibile e che potrebbe trovare l’apertura da parte della dirigenza azzurra. Il gioco è molto semplice ed ha, di fondo, un’unica regola: pagare la cifra che l’Empoli ha deciso essere quella congrua per Baldanzi.

L’Empoli vuole, anche attraverso dei bonus che possono essere raggiunti in un secondo momento, 30 milioni di euro. Questa la cifra che è stata applicata sul cartellino in vetrina. Cifra che, come ci confermano anche da Firenze, potrebbe essere abbassabile con l’inserimento di contropartite tecniche che possono essere di gradimento e prima scelta. In questo senso al momento è difficile fare nomi certi, in mente potrebbero venire (per posizione, costi, accettazione della piazza) Brekalo, Mandragora, Kouame. In assenza di un’offerta del genere, Baldanzi resterà ad Empoli alla corte di Zanetti, dando man forte per scrivere quell’ormai famosa pagina di storia.