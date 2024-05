A tre giornate dalla conclusione torniamo ad analizzare i Più e i Meno di ciascuna squadra in lotta per evitare la retrocessione.

LECCE 37

+ Col prezioso pareggio di Cagliari manca solo la matematica per certificare la salvezza dei pugliesi, che potrebbero mettere il sigillo già dopo questa giornata.

– Non ci sono Meno, i leccesi sono praticamente già salvi

HELLAS VERONA 34

+ La squadra sta bene, lo ha dimostrato vincendo la partita casalinga contro la Fiorentina. Del lotto è forse quella con la forma migliore

– L’assenza di Folorunsho contro il Torino: il calciatore in passato sul taccuino anche dell’Empoli sembra indispensabile nello scacchiere di Baroni

CAGLIARI 33

+ La squadra sarda si aggrappa al suo condottiero Ranieri e alle risorse che possono arrivare anche da calcio piazzato, vero e proprio marchio di fabbrica

– Il Cagliari non ha sfruttato il turno casalingo col Lecce e come l’Empoli ha due trasferte consecutive che possono rendere più difficoltoso il rush finale

FROSINONE 32

+ A Empoli la squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente e Di Francesco ha indubbiamente messo a punto la difesa con alcuni accorgimenti

– La squadra è giovane e potrebbe pagare un po’ di inesperienza. Troverà un’Inter che vorrà rifarsi dopo la figuraccia di Sassuolo

EMPOLI 32

+ Gli azzurri si aggrappano alla fiducia di Nicola nei suoi giocatori e a una difesa che tutto sommato è affidabile

– L’attacco rimane l’anello debole, a questo si aggiunge la condizione precaria e gli infortuni di alcuni giocatori che dovranno rimanere fuori forzatamente

UDINESE 30

+ Il fatto di avere tre scontri diretti può essere sia un bene che un male, ma sulla carta l’Udinese è padrona del suo destino nonostante sia in questo momento virtualmente retrocessa

– L’Udinese è una squadra in perenne crisi da vittoria. Ha vinto solo quattro volte in tutto il campionato.

SASSUOLO 29

+ La vittoria inaspettata contro l’Inter ha rilanciato una squadra che sembrava morta e sepolta. La spinta del successo ottenuto può essere una molla decisiva per tentare la rimonta

– Il Sassuolo rimane una squadra fragile, soprattutto in difesa. Non sarà facile chiudere la saracinesca in queste ultime gare.