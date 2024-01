Gli azzurri si sono allenati questa mattina in vista della sfida che si giocherà sabato alle 18:00 a Verona. Ci ripetiamo nel dire che la gara del Bentegodi vale non solo i cosiddetti “sei punti”, ma da un punto di vista morale anche qualcosa in più. Sarà una gara importantissima per tutte e due le squadre che si vanno a giocare una discreta fetta di stagione. L’Empoli ha lavorato prevalentemente dal punto di vista tattico, andando a mettere in evidenza il 4-3-1-2 alternato anche a soluzioni diverse da poter adoperare in corso.

Una buona notizia arriva da Bereszynski che era in campo e, vista l’assenza di Ebuehi, poterlo avere a disposizione non è poco. Allo stadio era già presente Zurkowski ma sarà domani il primo vero allenamento per il polacco. Non sarebbe da escludere, se le risposte fossero soddisfacenti per Andreazzoli, che possa già partire dal primo minuto. Regolarmente a lavoro anche tutti quegli elementi che sono al centro di discorsi di mercato in uscita, anche se già domani potranno esserci novità (vedi Maldini). Ancora presto per parlare di formazione ma la certezza è il ritorno di Cacace a fungere da terzino sinistro con Luperto che torna in mezzo. Ancora da valutare a pieno le condizioni di Fazzini e Kovalenko ma ci sono buone speranze per entrambi.

La squadra tornerà in campo domani mattina in quello che sarà l’ultimo allenamento a porte aperte della settimana.