Una notizia che arriva onestamente a sorpresa, anche perchè non c’erano voci che potessero riguardare il calciatore in questione. Parliamo di Daniel Maldini, arrivato questa estate in prestito dal Milan (lo scorso anno a Spezia), che sembra essere ad un passo dal passaggio al Monza. Nelle ultime ore, dopo alcuni contatti avvenuti giorni fa e rimasti sotto traccia, il Monza avrebbe chiesto il giocatore al Milan che, a sua volta, ha parlato con l’Empoli.

La notizia trova conferma sia in Brianza che nel capoluogo lombardo, dove ci dicono che il tutto sia stato orchestrato da Galliani che ha sempre avuto un debole per il giovane Maldini. L’Empoli pare aver avvallato il tutto e stia chiudende il rapporto con il giocatore – ricordiamo era un prestito con diritto di riscatto e controriscatto – per poterlo liberare. Come detto, al di là del giudizio sul giocatore, la notizia arriva davvero a sorpresa, soprattutto perchè pian piano Daniel si stava ritagliando spazio e poteva essere alternativa anche sulla trequarti.

Attendiamo le prossime ore, che dovrebbero essere indicative e potrebbero seriamente portare all’ufficialità di questa uscita nel reparto avanzato. In stagione Maldini è stato impiegato solo in sette occasioni in campionato per un totale di 262 minuti in campo