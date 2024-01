Adesso lo possiamo dire con certa certezza. Szymon Zurkowski è nuovamente un calciatore dell’Empoli e andrà a rimettersi la sua amata maglia azzurro dopo un anno e mezzo di distacco. Almeno fino alla fine della stagione sarà cosi, infatti la formula con cui il centrocampista polacco torna all’Empoli è quella del prestito con diritto di riscatto a favore di Monteboro.

La cifra che l’Empoli dovrà sborsare nel caso voglia rendere definitivo Zurko, a fine anno, è di circa 5 milioni. La cifra è molto vicina a quella che due anni fa l’Empoli non pagò alla Fiorentina, andando poi a perdere il giocatore. Cifra sicuramente importante e cifra che potrà essere presa in considerazione, crediamo, soltanto in caso di salvezza, magari anche ritrattandola.

E’ proprio per cercare quella salvezza che lui ha già ottenuto due anni fa, sempre con Andreazzoli, che torna Szymon!