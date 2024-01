Il Palermo avrebbe già da giorni l’ok della Juventus per arrivare a Filippo Ranocchia, e si parla addirittura di un passaggio che potrebbe essere a titolo definitivo per una cifra pari a tre milioni di euro. Nei giorni scorsi anche l’Empoli aveva dato il proprio assenso a lasciare il giocatore, per il primo ritorno a Torino prima del passaggio in rosanero. Nelle ultime ore però lo scenario sembra esser cambiato, anche se non possiamo dare per chiusa la situazione.

A frenare sarebbe lo stesso giocatore, che non vorrebbe scendere al momento in serie B e che si vorrebbe ritagliare uno spazio importante in azzurro in questo finale di stagione. In questo anche un attestato di “amore” verso i colori azzurri, a dispetto di chi aveva ipotizzato una sua voglia di andare. L’Empoli, in mezzo alla situazione, e non avendo in mano ad oggi un’alternativa in mezzo (ci sarebbe il solo Grassi) non mette certo pressione alla faccenda. La sensazione è che l’Empoli, come spesso fa, si voglia comportare in maniera salomonica dando piena libertà al giocatore. Ranocchia anche oggi si è allenato con grande voglia ed è giocatore molto apprezzato da club e tecnico.

Vedremo se la situazione sarà comunque destinata ad andare nella direzione sicula o, ci sarà una sorta di “dietro front”