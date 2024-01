Come noto il campionato è arrivato ad un punto importante del suo cammino, ovvero metà strada. Quello del giro di boa è sempre un momento indicativo per poter capire l’andamento delle cose, ed in linea di massima poter avere anche una visione sul futuro. Ovviamente il futuro è sempre tutto da scrivere, e parlando dell’oggi, quello dell’Empoli può ancora essere raddrizzato portando in porto la barca. Sana e salva. Guardando però al passato, con il riferimento di tutte le stagioni a venti squadre (la prima ricordiamo sempre essere stata la 2004-05), avere un po’ di preoccupazione può essere cosa naturale. Partiamo col dire che delle tre squadre che sono arrivate nelle ultime tre posizioni alla fine del girone di andata, una è sempre retrocessa. Anzi per lo più sono due su tre le retrocesse a fine anno. Infatti nei diciannove campionati presi in esame, soltanto in due occasioni è retrocessa solo una delle ultime tre. Mai le tre arrivate in coda al girone di andata si sono tutte e tre salvate.

Nel campionato 2006/07 (qui dobbiamo ragionare sui punti fatti sul campo al netto di calciopoli) soltanto l’Ascoli è finita nelle ultime tre, essendo tre le ultime tre anche a fine girone di andata. L’anno successivo, campionato 2007/08, soltanto l’Empoli ha mantenuto una delle ultime tre posizioni tra andata e ritorno. Tra l’altro gli azzurri, sempre guardando alla serie A con venti squadre, soltanto in quella stagione hanno concluso la prima parte di stagione da retrocessi virtuali – penultimo posto come quest’anno – cosa non avvenuta nelle altre stagioni in cui la squadra è poi comunque retrocessa. Dalla stagione dopo, la 2008/09, sono sempre retrocesse almeno due delle ultime tre al giro di boa, in quattro campionati (11/12 – 13/14 – 14/15 – 15/16) sono andate giù tutte e tre le squadre che si erano piazzate agli ultimi posti anche nel girone di andata.

Se questo dato da una parte può spaventare, ci sono però anche delle belle storie con dei grandi recuperi. Pensiamo al Cagliari, ultimo con 10 punti a fine girone di andata 2007/08, e poi salvo. Cosi come accaduto, purtroppo, al Crotone nel campionato 2016/17 che gira la boa a 9 punti e poi trova la salvezza. La Salernitana due anni fa ha girato ad 11, il Verona lo scorso anno ha girato a 12. Numeri, che sicuramente sono indicativi e non vanno sottovaluti, ma i numeri spesso servono proprio per essere smentiti e ribaltati. Servirà indubbiamente un grande girone di ritorno, e se dovesse arrivare quello che tutti speriamo, sarà un risultato storico due volte.