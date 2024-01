L’Empoli potrebbe veder muoversi uno dei ragazzi che attualmente sono in prestito. Infatti, stando a quanto arrivatoci, Francesco Donati potrebbe lasciare il Lecco nel corso di questa sessione di mercato. Dalla città lombarda arrivano conferme all’ipotesi che vorrebbe il difensore livornese classe 2001 in uscita. Per lui ci sarebbe la possibilità del Sud Tirol, alla ricerca di un difensore che possa agire a destra ma sappia anche fare il centrale. Un sondaggio nelle ultime ore lo avrebbe fatto anche il Gubbio, che potrebbe dare a Donati maggiori garanzie in termini di presenza. Anche Samuele Angori potrebbe cambiare casacca ma facendo un “upgrade” verso la serie B, dal Pontedera alla Reggiana. In ogni caso l’Empoli cercherà di agevolare le operazioni