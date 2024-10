La squadra continua la sua preparazione in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Si gioca all’Olimpico alle ore 15:00. D’Aversa prosegue il suo lavoro seguendo i principi che la squadra ha già abbondandomene fatto suoi, ed a livello tattico si dovrebbe proseguire con il 3-4-2-1. Almeno in partenza di gara.

Si dovrebbe rivedere Fazzini dal primo minuto, la curiosità è se al suo fianco ci sarà Esposito o la grande sorpresa, Anjorin. Pellegri e Colombo si giocano la maglia da punta titolare, l’ex Toro scalpita e sta bene e potrebbe anche esserci un avvicendamento. Altro elemento che scalpita è De Sciglio, che sembra star bene, la concorrenza di Goglichidze però non è da sottovalutare. Non dovrebbe cambiare niente in mezzo al campo anche perché Maleh non pare essere al meglio . Da segnalare una botta rimediata da Zurkowski, il polacco a Roma potrebbe trovare la panchina ma da capire se questo inficerà o meno.

Squadra in campo oggi e domani a porte chiuse.