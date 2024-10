CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 7a giornata di andata Venerdì 4 Ottobre 2024 ore 16:30, Centro sportivo Petroio-Vinci

EMPOLI 2 TORINO 3

MARCATORI: 1′ Trdan (E), 17 Popov (E), 18′, 64′ Franzoni (T), 61′ Gabellini (T)

EMPOLI: 29 Fuscaldo, 2 Moray, 3 Majdandzic, 7 El Biache, 8 Bacciardi, 15 Falcusan, 21 Trdan(63′ Matteazzi), 23 Huqi, 77 Popov(45′ Monaco), 90 Konate(63′ Akpa), 91 Rugani

A disposizione: 52 Versari, 6 Asmussen, 9 Akpa, 10 Cesari, 11 Monaco, 16 Boldrini, 18 Lauricella, 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 96 Orlandi, 99 Gravelo

ALL. Alessandro Birindelli

TORINO: 23 Siviero, 8 Galantai(54′ Tzouliou), 9 Gabellini, 15 Olsson(54′ Mullen), 17 Krzanowski, 21 Acar(71′ Desole), 24 Azevedo, 27 Baiana, 75 Liema, 91 Franzoni, 99 Dimitri

A disposizione: 31 Proietti, 2 Pellini, 3 Desole, 4 Mullen, 5 Rossi, 14 Russo, 16 Atlee, 44 Mahari, 45 Riballò, 50 tzouliou, 77 Marchioro

ALL. Felice Tufano

Arbitro: Andrea Ancora

Assistenti: Bianchi, Meraviglia

Ammoniti: 13′ galanti (T), 63′ Huqi (E), 64′ Acar (T), 87′ Moray (E)

Espulsi:

Una partita confusionaria come poche dove il Torino non ha fatto niente per meritare la vittoria, ma dall’altro lato l’Empoli ha sprecato troppo ed è stato poco concreto. Azzurri che non sono riusciti a fare un rese mentale dopo il gol del pareggio subito in uno dei propri momenti migliori. Cambi che non hanno granché alla squadra, peccato sopratutto per Popov che è uscito per infortunio e che fino a quel momento aveva fatto impazzire la difesa granata. Queste sconfitte devono insegnare alla squadra a rimanere compatta nei momenti di difficoltà e a non accontentarsi mai. Azzurri che poso anche recriminare di non aver ricevuto un trattamento di favore da parte dell’arbitro, il che non deve fare da scusante per la prestazione offerta nel secondo tempo. Empoli che rimane dunque a 5 punti in classifica e giocherà l prossimo incontro il 19 ottobre dopo la pausa nazionali di nuovo in casa contro il Bologna.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

1: SUBITO GOL DELL’ EMPOLI! Gran recupero palla a centrocampo che innesca la ripartenza azzurra, palla che arriva sui piedi di Trdan che dal limite apre il piatto destro e trova l’incrocio

3′: Ancora pericoloso l’Empoli con Huqi che viene liberato al tiro dal limite dell’area ma non inquadra il bersaglio

6′: Grande pressione dell’Empoli che aggredisce di squadra sui portatori di palla avversari

8′: Buona combinazione sulla sinistra Popov e Majdandzic che guadagna un calcio d’angolo

13′: Ammonito il numero 8 del Torino Galantai per un brutto fallo in ripartenza su Trdan

17′: GOL DELL’EMPOLI! Punizione dal limite guadagnata da Popov e tirata dallo stesso numero 9 che calcia forte a incrociare e buca la rete per il 2-0 azzurro

18′: GOL DEL TORINO. Disattenzione difensiva degli azzurri con Franzoni che viene servito bene dietro la linea difensiva e incrocia col destro per accorciare le distanze

23′: Buona combinazione ancora una volta sulla sinistra per l’Empoli, stavolta con El Biache e Bacciardi con quest’ultimo che arriva alla conclusione da dentro l’area ma troppo centrale e facile preda del portiere

28′: Chiusura ottima di Moray su un’azione tutta di prima del Torino

28′: gioco fermo per l’infortunio di Popov

29′: Riprende il gioco

33′: Arriva di nuovo al tiro ravvicinato Trdan dopo una combinazione sulla corsia di destra ma chiude troppo l’angolo

39′: Empoli che nonostante il vantaggio non rinuncia ad attaccare e riesce, almeno per ora, a concedere poco al Toro

39′: Conclusione molto ravvicinata di Rugani che in mischia da calcio piazzato non riesce a dare forza al suo tiro

42′: Azzurri che non riescono a concludere un contropiede promettente che termina con una conclusione debole di El Biache

45′: Concessi 2 minuti di recupero

45’+2: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Popov per infortunio dentro Monaco

45′: Inizia il secondo tempo

47′: Tentativo di rovesciata da parte del neo entrato Monaco su un ottimo cross di El Biache ma il difensore fa muro

49′: A centimetri dalla rete dl 3-1 l’Empoli con Bacciardi che raccoglie un cross rasoterra di El Biache ma alza troppo la conclusione

54′: Nel Toro fuori l’8 dentro il 50 e fuori 15 per il 4

58′: Empoli sempre molto propositivo in avanti con il Torino che sembra un po’ bloccato

61′: PAREGGIO DEL TORINO! Scavetto a scavalcare la difesa che trova Gabellini il quale la gira al volo in acrobazia e sulla ribattuta appoggia in rete

63′: Nell’Empoli fuori Konate dentro Akpa, fuori anche Trdan e dentro Matteazzi

64′: GOL ANCORA DEL TORINO! Si gira benissimo Franzoni sulla marcatura ad uomo maldestra di Moray e col sinistro incrocia bene

69′: Empoli che si butta in avanti alla ricerca del pareggio

71′: Cambi nel Torino fuori 21 dentro 3

73′: Grande azione dell’Empoli che era culminata con il gol di Akpa fischiato però il fuorigioco di quest’ultimo

75′: Nell’Empoli fuori Bacciardi dentro Orlandi e fuori Rugani dentro Gravelo. Nel Torino fuori Franzoni dentro Raballo, fuori Dimitri dentro MArchioro

’80: Si è divorato un gol assurdo Marchioro davanti al portiere andando a colpo sicuro

86′: Empoli che ora fa molta fatica a ripartire

87′: Grave errore dell’arbitro che non estrae il secondo giallo per un giocatore del Torino dando vantaggio all’Empoli che andava in contropiede

90’+3: Espulso un giocatore del Torino per doppia ammonizione

90’+4: Arbitro totalmente in confusioe in questo finale , continue perdimenti tempo non sanzionate.

90’+7: Finisce così la partita