90 minuti per 7 tavoli dedicati alle questioni ‘dentro il Castellani’: così si è svolto ieri, giovedì 3 ottobre, il primo dei due laboratori del percorso StadioInsieme (il secondo si terrà giovedì 17 ottobre) dove si è parlato di 4 caratteristiche: il progetto, le funzioni nello stadio ‘Castellani’, il sussidiario e la struttura ricettivo-turistica e gli altri sport oltre al calcio. A presenziare il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore al Commercio Adolfo Bellucci.

I punti specifici sono stati lanciati a inizio serata prima di dare un tempo di ponderazione e discussione di un’ora e mezza. A conclusione della serata, sono state riepilogate le opinioni dei partecipanti in cartelloni tematici. Un momento di confronto pacifico, moderato dai facilitatori di Simurg Ricerche, la società che ha il compito di organizzare e gestire il percorso partecipativo.

COSA È EMERSO – Le richieste dei partecipanti riguardano un’altezza della nuova struttura da rimodulare, il rispetto delle norme su accessibilità ed eco-sostenibilità.

Sui negozi emerge una raccomandazione di riduzione della parte commerciale, con un’offerta diversa e alcune proposte ‘fuori dal coro’ come un museo dell’Empoli Fc. Proposti, all’interno dello stadio, uffici e servizi socio-sanitari con varie soluzioni. Sulla struttura turistico-ricettiva sono giunte tante proposte su una riqualificazione di strutture esistenti, o con una localizzazione esterna all’area stadio. Per quanto riguarda il sussidiario, la richiesta maggioritaria è che l’area rimanga a disposizione dei cittadini, come verde pubblico o come parcheggi.

Nell’area del PalAramini viene chiesta una valorizzazione ulteriore. Per il verde pubblico si propongono playground da basket e attività libere.

LA DICHIARAZIONE – “Ho seguito con attenzione la raccolta di proposte e considerazioni – commenta il sindaco Alessio Mantellassi –, l’andamento delle considerazioni si sta definendo visto che siamo a due incontri di distanza dalla fine del percorso StadioInsieme. Partiremo dalle considerazioni dei cittadini per poi arrivare ai primi incontri della Conferenza dei Servizi”.

COME CONTINUA IL PERCORSO – Il prossimo appuntamento è in calendario per giovedì 17 ottobre, sempre nell’area Hospitality dello stadio ‘Castellani’. Ci si prenota qui: https://bit.ly/stadio-lab17ottobre.

Comune di Empoli