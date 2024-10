La prossima settimana ci sarà la sosta del campionato per i vari impegni delle Nazionali. Ecco la lista dei giocatori azzurri convocati:

Emmanuel Ekong è stato convocato dalla Svezia Under 21 per le ultime sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di Slovacchia 2025 contro Georgia (giovedì 10 ottobre alle ore 18.00 al Stadsparksvallen di Jonkoping) e Olanda (lunedì 14 ottobre alle ore 18.45 al Goffertstadion di Nijmegen).

Saba Goglichidze è stato convocato dalla nazionale georgiana per le sfide di Uefa Nations League contro Ucraina (venerdì 11 ottobre alle ore 20.45 al Poznań Stadium di Poznań) e Albania (lunedì 14 ottobre alle ore 18.00 al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi).

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro Tahiti (in programma al Freshwater Stadium di Port Vila alle ore 13.00 ora locale, le 4.00 italiane) e l’amichevole contro la Malesia (in programma lunedì 14 ottobre al North Harbour Stadium di Tāmaki di Auckland alle ore 19:00 locali, le 8.00 italiane).

Ardian Ismajli è stato convocato dalla nazionale albanese per le sfide di UEFA Nations League contro Repubblica Ceca (venerdì 11 ottobre alle 20.45 all’Epet Arena di Praga) e Georgia (lunedì 14 ottobre alle ore 18.00 al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi).

Jacopo Fazzini e Mattia Viti sono stati convocati dalla Nazionale italiana Under 21 per l’ultima sfida di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di Slovacchia 2025 contro l’Irlanda in programma martedì 15 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste.

Lorenzo Tosto è stato convocato dalla Nazionale Under 19 per una doppia amichevole contro il Galles, in programma giovedì 10 (ore 15.00 allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna) e domenica 13 ottobre (ore 14.00 allo Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna)

Ismael Konate è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 20 per le sfide di Elite League contro l’Inghilterra (in programma giovedì 10 ottobre alle ore 17.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone) e il Portogallo (lunedì 14 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Città di Coimbra)