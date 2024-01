Azzurri in campo nella giornata di ieri, lunedi, per il primo allenamento in vista della prossima sfida. Quella con il Genoa di sabato prossimo sarà una prima prova del nove per Davide Nicola. Dopo due ottimi risultati, con però situazioni che devono far tenere i piedi per terra, arriva adesso una gara che può andare a confermare in maniera esaustiva l’impatto positivo del tecnico piemontese. La squadra continua a lavorare secondo i principi di quel 3-4-2-1, modulo che si può evolvere in un 3-5-2 e che in fase di non possesso può vedere scendere le mezzali. La squadra sta bene, al campo si respira un clima davvero positivo, e mister Nicola è davvero partecipativo nelle sedute, sembra un giocatore aggiunto al gruppo.

Kovalenko sembra adesso star bene, e l’ucraino sarà una freccia in più nell’arco azzurro. Chi invece ancora non sembra essere vicino al rientro è Ciccio Caputo; il suo problema ad un piede sembra andare oltre le previsioni iniziali. Quella in cui siamo sarà una settimana importante per Pezzella che, dopo diversi mesi ha finalmente ritrovato il gruppo; magari non sabato, ma a Salerno chissà che non possa anche essere titolare. Per Bastoni ed Ebuehi c’è invece da attendere ancora un po’. Ovviamente è presto per parlare di ipotetico undici, ci sono tante cose sotto osservazione, e potrebbero non mancare delle novità rispetto a Torino. Cancellieri è uno di quelli sotto la lente, si sta allenando molto bene e potrebbe avere una chance. Attenzione però anche a Baldanzi che adesso ha voglia di tornare negli undici di partenza, con (cediamo) la certezza della sua permanenza in azzurro.

La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi. Le ultime due giornate di lavoro, prima della gara, saranno a porte chiuse.